‘Notícia No Seu Tempo’: Julho tem deflação e nova queda do IPCA é prevista para agosto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (10/08/22):

A queda no preço de combustíveis e energia elétrica, após a redução do ICMS, fez com que o IPCA registrasse deflação de 0,68% em julho, a maior da série histórica iniciada em 1980. Apesar disso, 63% dos itens investigados em julho mostraram alta.

E mais:

Economia: Orçamento previsto para 2023 tem um rombo de pelo menos R$ 142 bi

Política: TSE aceita atender parte dos pedidos de militares sobre urnas

Metrópole: Atirador esportivo é morto com tiro acidental por criança de oito anos

Internacional: Batida policial na casa de Trump acirra polarização nos EUA