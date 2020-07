‘Notícia No Seu Tempo’: juro baixo no País faz brasileiros buscarem aplicações no exterior, mulher de Queiroz tinha contato que seria de Bolsonaro e zoo de SP perto da volta de visitantes

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, dados do BC mostram crescimento de aplicações de recursos de brasileiros em fundos e em ações no exterior. De janeiro a maio, investidores destinaram US$ 3,452 bilhões para fundos fora do País, ante US$ 791 milhões durante o mesmo período de 2019. Em Política, caderneta apreendida de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, tinha números de celulares atribuídos a Jair Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na agenda também havia contatos e anotações sobre policiais, pessoas envolvidas com a milícia e políticos do Rio. Já no caderno Metrópole, enquanto animais como o orangotango Sansão indicam sentir falta do público, outros têm menos estresse e se alimentam melhor sem visitantes no zoológico de São Paulo. Reabertura deve ser definida hoje.