‘Notícia No Seu Tempo’: Justiça anula sentença e manda soltar condenados da Boate Kiss

Em julgamento de recurso da defesa, a 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular o júri que condenou os réus do caso da Boate Kiss. Em 27 de janeiro de 2013, um incêndio na casa noturna, em Santa Maria (RS), matou 242 pessoas. O Ministério Público vai recorrer.

E mais:

Economia: Selic vai a 13,75% e Banco Central avalia nova alta em setembro

Política: Militares passarão dez dias no TSE inspecionando sistema

Metrópole: Células de porcos mortos havia 1 hora são trazidas de ‘volta à vida’

Internacional: China prepara exercícios com munição real em Taiwan

Esportes: Impedimento semiautomático será testado pela Uefa antes da Copa