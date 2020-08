‘Notícia No Seu Tempo’: Justiça de SP quer elevar verba em R$ 6,8 bi, Doria pretende cortar 20% dos benefícios fiscais do ICMS e Rússia anuncia vacina

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, apesar das dificuldades impostas pela crise aos governos estaduais, o Tribunal de Justiça de SP propôs aumento de 55% (R$ 6,8 bilhões) na verba do Judiciário paulista para 2021. Pagamento de salários e despesas com pessoal estão entre os itens que terão os maiores saltos nos gastos. Já em Economia, o governo do Estado de São Paulo vai encaminhar à Assembleia Legislativa projeto que faz um corte linear de 20% em todos os benefícios fiscais concedidos com o ICMS, como forma de aumentar a arrecadação para enfrentar os efeitos da crise em 2021. No caderno Internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou ter registrado a primeira vacina contra a covid-19, após menos de dois meses de testes em humanos. Isso abre caminho para a imunização em massa da população local, embora a fase final de ensaios clínicos não tenha sido concluída. Putin afirmou que a vacina, batizada de Sputnik V, é segura e que foi administrada em uma de suas filhas.