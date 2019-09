´Notícia No Seu Tempo´: Lava Jato pede semiaberto para Lula, Janot alvo de busca e apreensão e Brasil entre os melhores do atletismo

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, Lava Jato pede a juíza que ex-presidente Lula passe ao regime semiaberto. Para que o benefício seja concedido, porém, ele teria de pagar R$ 4,1 milhões. Ainda no caderno Política, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot foi alvo de ações de busca e apreensão em seu apartamento e no escritório, em Brasília, um dia após afirmar ao Estado que por pouco não matou o ministro Gilmar Mendes, do STF. E em Esportes, após 24 anos, o Brasil conseguiu uma vaga nas semifinais dos 100 metros de um mundial de atletismo.

