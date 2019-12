‘Notícia No Seu Tempo’: Lava Jato x Lulinha, Argentina sob nova direção e Florianópolis – o celeiro do skate.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, Lava Jato liga repasse de teles a filho de Lula e compra de sítio. Segundo o Ministério Público Federal, os empreendimentos de Fábio Luís Lula da Silva, receberam R$ 132 milhões entre 2004 e 2018 sem comprovar a prestação de serviços. Parte do dinheiro teria sido utilizada para comprar o sítio de Atibaia, que, segundo a Lava Jato, foi reformado por empreiteiras em benefício do ex-presidente. Em Internacional, Alberto Fernández toma posse na presidência da Argentina ao lado da vice, Cristina Kirchner. O novo comandante falou em reforma da Justiça e manifestou desejo de construir uma relação com o Brasil. E em Esporte, uma escola de skate em Florianópolis impulsiona uma nova geração. A relação afetiva com a cidade não é a única coisa que grandes nomes do skate como Yndiara Asp, Pedro Barros, Isadora Pacheco e Pedro Carvalho têm em comum. Eles realizaram suas primeiras manobras no bowl, uma pista em formato de piscina, da Hi Adventure, localizada no bairro Rio Tavares, no leste da Ilha. Os três primeiros atletas integram a seleção brasileira de skate para a segunda janela da corrida olímpica, que vai até 31 de maio de 2020.

Ouça no player abaixo: