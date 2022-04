‘Notícia No Seu Tempo’: Liberação de cargas leva até 20 dias e empresas cobram Guedes

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (13/04/22):

Do preço do pão francês à falta de sabão em pó e amaciante nos supermercados, o consumidor poderá sentir em breve os efeitos da lentidão no desembaraço de cargas importadas por causa da operação-padrão dos auditores da Receita. Desde o fim de 2021, servidores pressionam o governo a recompor o orçamento do órgão e regulamentar um bônus de eficiência. Cargas estão paradas nos portos e aeroportos há quase 3 meses.

E mais:

Política: TCU põe Deltan e Janot na mira por diárias e passagens

Internacional: Homem armado deixa 29 feridos em estação de metrô de Nova York

Economia: Taxa adicional na conta de luz em época de seca pode subir até 57%

Metrópole: Gramado deve receber 300 mil turistas, após dois anos de restrições

Caderno 2: Rita Lee está curada do câncer, afirma seu filho em rede social