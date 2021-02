‘Notícia No Seu Tempo’: Líder na Câmara fala em ‘enquadrar’ Anvisa e Bolsonaro reage

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (05/02/21):

Ao falar ao Estadão, ontem, em “enquadrar” a Anvisa e mobilizar o Congresso para aprovar projetos que acelerem o registro de novas vacinas no País, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), abriu uma crise política que chegou ao Planalto. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, cobrou retratação, o que não ocorreu. Jair Bolsonaro amparou Torres e tentou amenizar as cobranças do Centrão sobre a agência.

E mais:

Metrópole: Vale vai pagar R$ 37,6 bi por Brumadinho

Política: PGR vai apurar ações de Bolsonaro na pandemia

Economia: Com fim do auxílio, saque da poupança bate recorde

Internacional: Vacina é rejeitada por 40% dos franceses

Esportes: Palmeiras enfrentará Tigres, do México

Na Quarentena: O novo som do Foo Fighters