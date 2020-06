‘Notícia No Seu Tempo’: lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências no governo, interior supera capital em casos de covid e um concerto para plantas em Barcelona

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, entre janeiro de 2019 e abril de 2020, os Ministérios da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores abriram espaço em suas agendas oficiais para 73 audiências e reuniões com lobistas e empresários do setor de armas e munições. Pelo menos 16 desses encontros de lobby oficialmente registrados ocorreram em semanas em que o governo publicou portarias e decretos para atender demandas dos representantes das empresas. Em Metrópole, novo epicentro da pandemia no Estado, o interior paulista registrou pela primeira vez no fim de semana um número maior de novos casos de covid-19 do que a capital. Já no caderno Internacional, após mais de três meses fechado, o Grande Teatro do Liceu retomou as atividades ontem com o espetáculo Concerto para o Bioceno. Na plateia, 2.292 plantas, que serão doadas a profissionais de saúde espanhóis. Para o público, as apresentações no Liceu retornarão no dia 9 de julho.