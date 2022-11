‘Notícia No Seu Tempo’: Lula divide economia na transição entre PT e pais do Real; Tebet lidera área social

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (09/11/22):

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou os principais nomes da equipe de transição de governo e a escolha mostra que o PT vai dividir as discussões econômicas com nomes que ajudaram a criar o Plano Real. O grupo será liderado por André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) comandará a área social – seu cargo no futuro governo não foi especificado. Integrantes de 12 partidos participarão da equipe.

E mais:

Economia: Decisão do Supremo pode abrir brecha para Bolsa Família de R$ 600

Política: Procuradores dizem a Moraes que empresários financiam manifestações

Internacional: Mudança no voto latino impulsiona republicanos nas eleições legislativas

Metrópole: Gigantes do agro propõem zerar até 2025 desmate na cadeia de produção

Caderno 2: ‘Revolver’, recém-expandido, mostra o auge criativo dos Beatles