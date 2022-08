‘Notícia No Seu Tempo’: Lula reconhece corrupção na Petrobras e tenta se dissociar da gestão Dilma

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (26/08/22):

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, o ex-presidente Lula atacou a Lava Jato, se esquivou de anunciar novas medidas para impedir a repetição de escândalos de corrupção caso vença a eleição para presidente e não se comprometeu a manter a escolha do procurador-geral da República por meio de lista tríplice. Disse que só vai decidir depois da eleição. O petista também evitou se comprometer com medidas econômicas. Apoiou-se no vice de sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), para mostrar crédito na área econômica, prometendo “credibilidade, estabilidade e previsibilidade”. Quando foi confrontado com os números da economia na gestão Dilma Rousseff, ele citou a desoneração fiscal como um equívoco.

E mais:

Política: TSE aprova uso de detector de metais em seção eleitoral

Economia: Correção de tabela do IR pode custar até R$ 226 bi ao Tesouro em 2023

Metrópole: Novas regras tentam levar vida ao centro

Internacional: Rússia incorpora mais 137 mil homens e mulheres às Forças Armadas

Caderno 2: ‘Floresta’ de Frans Krajcberg tem mostra prorrogada em SP