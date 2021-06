‘Notícia No Seu Tempo’: Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro, 23%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (24/06/21):

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49% das intenções de voto e Jair Bolsonaro (sem partido), com 23%, na corrida pela Presidência da República em 2022, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), novo instituto da estatística Márcia Cavallari, ex-Ibope. Com esse desempenho, e se as eleições fossem hoje, o petista venceria a disputa no primeiro turno.

E mais:

Política: Gilmar faz voltar à estaca zero dois casos contra Lula

Economia: BC estima inflação de 5,8% e meta pode estourar

Metrópole: 1 em cada 5 postos na cidade de SP fica sem vacina de novo

Internacional: Uma tragédia à beira-mar em Miami

Esportes: Tite multado por reclamar da organização da Copa América

Na Quarentena: Festival de Campos do Jordão terá edição de verão