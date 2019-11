´Notícia no Seu Tempo´: Lula deixa a prisão, o plano de Doria para mudar previdência e óleo chega ao Espírito Santo

* Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a soltura do ex-presidente Lula. Em discurso a apoiadores que aguardavam sua saída, o petista anunciou sua volta à política, disse que com Jair Bolsonaro “o País piorou” e criticou o ministro Sérgio Moro (Justiça) e a Lava Jato. Em Economia, sem esperar pela aprovação da chamada PEC paralela, o governador João Doria apresentou ontem projeto que modifica as regras para a aposentadoria de servidores em São Paulo. No caderno Metrópole, informações sobre as manchas de petróleo cru encontradas pela primeira vez no Sudeste do País.

Ouça no player abaixo: