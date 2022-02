‘Notícia No Seu Tempo’: Maior chuva em 90 anos e descaso reeditam tragédia em Petrópolis

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (17/02/22):

A tempestade que castigou Petrópolis na tarde de terça-feira deixou pelo menos 94 mortos, até a noite de ontem, e uma cidade devastada. O governador do Rio, Claudio Castro, prometeu medidas para tirar moradores de áreas de risco. Ele destacou que houve investimentos nos últimos anos em contenção de encostas na Região Serrana do Rio, mas admitiu a insuficiência para quitar uma “dívida histórica”.

E mais:

Política: Ataques a urnas fazem general desistir de assumir diretoria no TSE

Metrópole: Governo de SP prevê 4ª dose a partir de abril

Internacional: Bolsonaro diz a Putin ser solidário à Rússia e sugere parceria em energia

Economia: Frete marítimo sobe 472% na pandemia