‘Notícia No Seu Tempo’: Maior grupo armado do País articula partido e lança candidatos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (27/07/22):

Incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nomes ligados a um grupo em ascensão no Brasil, o dos colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores (CACs), planejam formar uma bancada no Congresso em 2023 e criar um partido político. No País, há pelo menos 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador ligadas à Associação Proarmas. Para os legislativos estaduais e distrital, há mais 23 nomes.

E mais:

Política: Secretário de Defesa dos EUA prega ‘controle civil’ de militares

Economia: Inflação cai com corte de tributos; alimentos e serviços ainda preocupam

Metrópole: Testes viralizam no TikTok e expõem risco de uso de app para diagnóstico

Internacional: UE aprova plano para racionar gás e reduzir influência da Rússia

Esportes: CBF admite ‘erros inaceitáveis’ da arbitragem e promete resposta rápida