‘Notícia No Seu Tempo’: Maior parte da verba federal para evitar nova tragédia não foi usada

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (18/02/22):

Passados 11 anos das fortes chuvas que deixaram 918 mortos, a Região Serrana do Rio não recebeu boa parte da verba prometida para prevenção a novas tragédias. De R$ 987,6 milhões empenhados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na ocasião para obras de manejo de águas pluviais, apenas R$ 53 milhões foram pagos.

E mais:

Política: Pastores que em 2018 apoiaram Bolsonaro agora se mostram neutros

Internacional: Bolsonaro cita lema integralista e trata líder autoritário húngaro de irmão

Economia: Após sucesso nos Estados, leilões de saneamento chegam às cidades

Metrópole: Anvisa aprova registro do primeiro autoteste para covid-19 no Brasil

Caderno 2: ‘Garota de Ipanema’ se torna a composição nacional mais gravada