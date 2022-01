‘Notícia No Seu Tempo’: Maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar contas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (24/01/22):

No ano passado, 64,3% dos inadimplentes que renegociaram dívidas em 2020 deixaram de pagar compromissos em dia. Além das dívidas com o sistema financeiro, o levantamento da Boa Vista, empresa especializada em análise de crédito, considera pessoas que deixaram de pagar contas como água, energia elétrica, condomínio e mensalidade escolar.

E mais:

Metrópole: Com fim da lei que flexibilizava setor, remarcar voo ficou ainda mais difícil

Política: Com Centrão, Bolsonaro paga recorde de R$ 25 bi em emendas

Economia: TCU vai aprofundar auditoria nas contas do governo

Internacional: Grupos antivacina transformam ruas de Bruxelas em praça de guerra

Caderno 2: João Bosco celebra 50 anos de carreira