‘Notícia No Seu Tempo’: mais de dois terços dos jovens têm emprego precário no País, STF dá 48 h para governo informar datas de vacinação e Corinthians bate líder

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, mais de dois terços dos jovens brasileiros de até 24 anos, ou 77,4%, têm empregos considerados de baixa qualidade. São 7,7 milhões de pessoas, de acordo com levantamento feito pela consultoria IDados. Entre os que têm de 25 a 64 anos, são 39,6%. Foram analisados renda, estabilidade, condições de trabalho e rede de proteção – como o INSS. Em Metrópole, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deu prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe as datas de início e fim das fases do plano nacional de vacinação. A proposta foi enviada pelo governo para o STF na sexta-feira sem essa informação. Já no caderno Esportes, gol de Otero dá vitória ao Corinthians contra o São Paulo, que perdeu invencibilidade de 17 jogos mas manteve liderança no Brasileirão.