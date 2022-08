‘Notícia No Seu Tempo’: Manifestações unem opostos em defesa do processo eleitoral

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (12/08/22):

Pelo menos 77 faculdades de Direito em 26 Estados e no DF realizaram, ontem, atos em defesa da democracia e do processo eleitoral, com a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. O evento reuniu líderes sindicais e estudantis, empresários, artistas e políticos de diferentes partidos e posições ideológicas.

E mais:

Economia: Grupo espanhol quer comprar usinas de energia solar e eólica

Metrópole: Falta de vacina e hesitação de pais prejudicam imunização de crianças

Internacional: Queda da inflação dá fôlego a Biden para eleições legislativas

Esportes: Bia derrota Iga Swiatek e se torna a 1ª brasileira a bater uma líder do ranking