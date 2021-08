‘Notícia No Seu Tempo’: Manifesto que pede pacificação do País teve origem na Febraban

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (30/08/21):

Com mais de 200 assinaturas de empresários, economistas e entidades, o manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que pede pacificação entre os três Poderes teve origem na Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O documento deve se tornar público amanhã e tem por objetivo demonstrar o incômodo dos setores produtivo e financeiro com a crise institucional, mas com o cuidado de não assumir caráter antigoverno.

E mais:

Política: Apoio declarado a Mendonça no Supremo cai entre senadores

Economia: Um ano depois, Casa Verde e Amarela ainda não decolou

Metrópole: Agricultura na fronteira com a Bolívia pressiona o Pantanal

Internacional: EUA atacam e dizem ter impedido novo atentado

Esportes: Mulheres brilham, levam três ouros e brasil sobe