‘Notícia No Seu Tempo’: MEC acelerou verba a prefeitos após interferência de pastores

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (22/03/22):

O gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação tem acelerado a liberação de verbas para prefeituras com uma agilidade fora dos padrões de repasses federais. Em um dos casos, a prefeita Marlene Miranda, de Bom Lugar (MA), foi atendida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) com uma verba de R$ 200 mil para a construção de uma escola 16 dias após reunião intermediada pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm função pública nem ligação com o setor de educação.

E mais:

Política: Bolsonaro indica que Braga Netto será seu vice em chapa

Internacional: Rússia acirra bombardeio a Kiev e ameaça cortar relações com os EUA

Economia: Projetos de R$ 5 bi pretendem extrair níquel, usado em carros elétricos

Metrópole: Em 3 décadas, tempestades triplicam e temperatura sobe na capital

Esportes: Ausência de confrontos com seleções da Europa deixa Tite preocupado