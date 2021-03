‘Notícia No Seu Tempo’: Médico pró-isolamento social será 4º ministro da Saúde de Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (16/03/21):

Pressionado a conter o avanço da covid-19, Jair Bolsonaro decidiu ontem nomear o médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) substituirá o general Eduardo Pazuello, demitido após desgaste na condução da crise sanitária. O médico defende o isolamento social como forma de combate à pandemia e já se posicionou contrário ao “tratamento precoce” da doença à base de cloroquina, defendido por Bolsonaro.

E mais:

Política: PGR recorre para validar a quebra de sigilos de Flávio

Economia: Corte de salário e jornada deve atingir desta vez 3 milhões

Metrópole: Países europeus suspendem uso da vacina de Oxford

Internacional: Uruguai vacina brasileiros com dupla nacionalidade

Esportes: MP vai definir os rumos do Paulistão

Na Quarentena: O Oscar da diversidade