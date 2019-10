´Notícia No Seu Tempo´: Megaleilão de petróleo, STF julga prisão em 2ª instância e robô contra a sepse

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (15), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para o alerta do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Waldery Rodrigues afirmou ser “imprescindível” que o Congresso acelere a votação de projetos para viabilizar a divisão dos recursos do maior leilão de petróleo do mundo com Estados e municípios e o pagamento à Petrobrás. Na Política, o início do julgamento de ações que contestam a prisão após condenação em segunda instância, marcado para quinta-feira pelo presidente do STF, Dias Toffoli. E no caderno Metrópole, o robô que usa a inteligência artificial contra a sepse, grave infecção que pode levar à morte. A tecnologia que combina prontuários, sinais e exames já está disponível em 13 hospitais brasileiros e deve chegar a São Paulo no próximo ano.

Ouça no player abaixo: