‘Notícia No Seu Tempo’: Merenda sem reajuste faz com que crianças dividam até ovo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (16/09/22):

Relatos de racionamento e cortes na merenda escolar vêm se multiplicando pelo Brasil. As verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) não são reajustadas desde 2017 pelo governo federal, situação que se agrava com a inflação dos alimentos. Há um mês, o presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste de 34% nas verbas, aprovado pelo Congresso. Os recursos são complementados por Estados e municípios.

E mais:

Política: Dois em cada três brasileiros temem ser agredidos por opção política

Economia: Economia brasileira pode estar no limite da capacidade de produção

Internacional: Putin admite preocupação da aliada China com futuro de guerra na Ucrânia

Metrópole: Museu Casa Mário de Andrade ficará maior e mais completo

Esportes: Aos 41, Federer se despede das quadras e deixa saudades

Especial Mobilidade: Home office melhorou o trânsito?