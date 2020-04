‘Notícia No Seu Tempo’: metade dos brasileiros já vive em cidades com coronavírus, SP tem recorde de mortes ligadas à covid-19 e na TV, Bolsonaro usa discurso da OMS

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (1), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, pelo menos metade da população brasileira vive em cidades que já registraram casos confirmados de coronavírus. O total de municípios com infecções reportadas cresceu dez vezes nos últimos 15 dias e já chega a 362. Também no caderno Metrópole, 0 Estado de São Paulo registrou até as 16 horas de ontem 136 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Somente nesta terça-feira foram 23 novos óbitos confirmados no Estado, o maior aumento já relatado para a região, com quase uma confirmação por hora desde segunda-feira. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem novo pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV e disse que o efeito colateral do coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. O discurso do presidente foi acompanhado por panelaços em todo o País. Uma semana após ter tratado a pandemia como uma “gripezinha”, Bolsonaro distorceu uma declaração do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para defender o fim da quarentena e dizer que está certo na condução da crise.

