‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Meu menino’, disse Ciro Nogueira sobre presidente do Cade

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (14/04/22):

O inquérito da Polícia Federal que apontou indícios de prática de corrupção e lavagem de dinheiro pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mostra como ele trata como subordinado Alexandre Cordeiro, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia que investiga cartéis e avalia fusões bilionárias de empresas. Cordeiro mantém posições no Cade desde o governo Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro o alçou a presidente.

E mais:

Política: Candidatura de Tebet ganha força no PSDB e outros partidos de centro

Economia: ‘Recuem’, ordenou Bolsonaro à Petrobras para barrar reajuste

Internacional: Biden enviará armas modernas à Ucrânia contra ofensiva russa

Metrópole: Cai a cobertura vacinal obrigatória de crianças e cresce risco de surto

Caderno 2: Lenine dá show com o filho Bruno Giorgi