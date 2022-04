‘Notícia No Seu Tempo’: Militares espalhavam ‘fake news’ sobre Amazônia, diz Facebook

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (08/04/22):

O Facebook anunciou ontem que oficiais do Exército Brasileiro estavam à frente de uma rede de contas e perfis falsos derrubados pela rede social. Os perfis tentavam distorcer o debate público relacionado a questões ambientais, como o desmatamento da Amazônia. Foi a primeira vez que o Facebook identificou uma rede do tipo atuando em questões ambientais.

E mais:

Política: Governo age para barrar CPI do MEC, alvo de denúncias de corrupção

Economia: Governo quer repassar R$ 7,6 bi do pré-sal a Estados e municípios

Internacional: Rússia é suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Esportes: Onda de técnicos estrangeiros no País pode parar na seleção brasileira

Caderno 2: Auditório Ibirapuera reabre, reformado e mais eclético