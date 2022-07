‘Notícia No Seu Tempo’: Militares preparam plano de fiscalização paralela da eleição

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (12/07/22):

As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para a eleição deste ano. O Ministério da Defesa deu a uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica uma missão inédita: elaborar um roteiro de atuação para monitorar a apuração dos votos. Até agora, a participação se limitava à ajuda para transporte de urnas. Segundo o TSE, sugestões feitas depois de janeiro deste ano não serão consideradas para a próxima eleição.

E mais:

Política: PT quer federalizar investigação ao ver motivo político em crime; PGR se opõe

Economia: Governo quer mais 2 milhões de famílias no Auxílio já em agosto

Metrópole: Médico é preso após flagrante de estupro de grávida na sala de parto

Internacional: Partido Conservador britânico acelera saída de Boris Johnson