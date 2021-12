‘Notícia No Seu Tempo’: Ministra do STF recua e libera pagamento de orçamento secreto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (07/12/21):

A ministra Rosa Weber, do STF, liberou o pagamento das emendas de relator, base do orçamento secreto, previstas para 2021. Rosa atendeu a pedido dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que alegaram que a suspensão das emendas paralisaria setores essenciais da administração pública. Ontem, a comissão do Congresso que prepara o Orçamento de 2022 rejeitou propostas para dar mais transparência às emendas do relator e fixou seu valor em R$ 16 bilhões.

E mais:

Economia: Mesmo com a PEC dos Precatórios, governo vê rombo de R$ 2,6 bilhões

Metrópole: Anhangabaú reabre, mas ainda incompleto

Internacional: China quer vacinar 160 milhões de crianças e obter imunidade coletiva

Esportes: São Paulo vence e afasta fantasma do rebaixamento

Caderno 2: São Paulo terá Museu das Favelas