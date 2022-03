‘Notícia No Seu Tempo’: Ministro conhecia denúncias de cobrança de propina por pastor

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (24/03/22):

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista à CNN, admitiu ontem que ouviu “conversas estranhas”, como denúncias de cobrança de propinas, a respeito do pastor Arilton Moura, integrante do gabinete paralelo que atuava na intermediação de verbas do MEC para prefeituras. Mesmo após os relatos, Ribeiro teve pelo menos sete encontros com Moura e o colega dele, Gilmar Santos. Ribeiro alegou que deixou de participar de reuniões externas com os pastores e disse ter encaminhado a denúncia à Controladoria-Geral da União (CGU).

E mais:

Política: ‘Estadão’ fará debates com candidatos a presidente

Internacional: Otan enviará proteção contra ameaça nuclear a ucranianos

Economia: Governo articula PEC que ressuscita benefício a juiz e procurador

Metrópole: Rio Pinheiros tem 85% dos pontos de medição dentro das metas de limpeza