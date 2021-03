‘Notícia No Seu Tempo’: Ministro da Defesa cai por recusar uso político das Forças Armadas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (30/03/21):

Com a popularidade em queda e sob pressão do Congresso para dar uma guinada no governo, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e fez mais cinco mudanças em seu Ministério. Após uma série de desgastes com Bolsonaro, Azevedo foi demitido porque se recusou a manifestar apoio das Forças Armadas a posições do presidente que caracterizaria o envolvimento direto dos militares com a política. O presidente aceitou a demissão do chanceler Ernesto Araújo, uma exigência do Centrão, que será contemplado com a ida da deputada Flávia Arruda (PL-DF) para a Secretaria de Governo.

E mais:

Metrópole: Hospitais de SC decidirão quem vai para a UTI

Economia: Orçamento deve ter ‘pedalada’ por emendas cortada

Internacional: EUA atrelam verbas a controle de desmate

Esportes: Índice de covid no futebol paulista é parecido ao dos profissionais da saúde

Na Quarentena: Livros para ajudar adultos e crianças