‘Notícia No Seu Tempo’: Ministro que agiu contra críticos é nome de Bolsonaro para o STF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (07/07/21):

Com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, Jair Bolsonaro anunciou ontem em reunião com sua equipe que decidiu indicar o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mendonça enfrenta resistências no Senado, que terá de aprovar sua indicação. No período em que foi ministro da Justiça, ele se desgastou com o Congresso e o Judiciário por requisitar à Polícia Federal a abertura de inquéritos em série contra críticos e adversários de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional.

E mais:

Política: Dinheiro contra pandemia bancou gasto de militares

Metrópole: Mourão promete 12% de queda no desmate

Economia: Economia quer cortar subsídios para reduzir o IRPJ

Internacional: Reino Unido quer enviar migrantes a outros países enquanto analisa asilo