‘Notícia No Seu Tempo’: ministros militares negociam cargos com Centrão, BC deve passar ao Tesouro R$ 500 bi de lucro com dólar e Estado de SP terá regras diferentes de quarentena

Por Adriana Cimino, Gustavo Toledo e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o general da ativa, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) conduz as negociações de cargos no Executivo com o Centrão, em troca de apoio para tentar evitar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O ministro Walter Braga Netto (Casa Civil), general da reserva, eventualmente participa das conversas, no Palácio do Planalto. No caderno Economia, num momento de elevação de gastos e da dívida pública, a equipe econômica deve pedir a transferência do lucro do Banco Central no primeiro semestre para reforçar o caixa do Tesouro. Esse lucro é reflexo da valorização do dólar nas reservas internacionais do País. Até 15 de maio, o BC registrou saldo positivo de R$ 566,335 bilhões em operações cambiais. Já em metrópole, o Estado de São Paulo estenderá a quarentena após o dia 31, mas, segundo o governador João Doria, terá regras diferentes para capital e região metropolitana, litoral e interior.