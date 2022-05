‘Notícia No Seu Tempo’: Mobilização leva 2 milhões de jovens a tirar título de eleitor

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (06/05/22):

De janeiro a abril, pelo menos 2.047.817 jovens de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor e se habilitaram a votar em outubro. Os dados do TSE, ainda parciais, contrariam a ideia de que brasileiros nessa faixa etária estariam desinteressados pela política por descrédito, polarização das campanhas ou receio de cancelamento nas redes sociais.

E mais:

Economia: Inflação acima de 10% entra no radar

Política: Defesa pede que TSE divulgue as propostas das Forças Armadas

Internacional: Ucrânia acusa Rússia de roubar trigo e escassez agrava crise alimentar

Metrópole: Projeto prevê limite de barulho maior perto de estádios; vizinhos são contra