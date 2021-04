‘Notícia No Seu Tempo’: Mobilização pede a Biden rigor com Bolsonaro sobre desmate

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (21/04/21):

A dois dias da abertura da cúpula do clima da qual será anfitrião, o presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu ontem cartas de governadores, ex-ministros e artistas que pedem o endurecimento da posição da Casa Branca com Jair Bolsonaro na área ambiental. Cantores e atores americanos e britânicos engrossaram o coro.

E mais:

Política: Empresários mostram preocupação com meio ambiente

Economia: Acordo que destrava Orçamento abre brecha para ‘pedalada’ de fim de ano

Metrópole: Anvisa libera coquetel contra covid-19, mas venda é proibida

Internacional: Jurados declaram ex-policial culpado da morte de Floyd

Esportes: Times ingleses recuam e Superliga definha

Na Quarentena: O novo álbum de Peter Frampton