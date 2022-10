‘Notícia No Seu Tempo’: Moraes rejeita ação do PL sobre rádios; Bolsonaro ataca decisão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (27/10/22):

A alegação da campanha de Jair Bolsonaro (PL) de que houve desequilíbrio na veiculação de propaganda eleitoral no rádio foi rejeitada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O magistrado entendeu não haver provas e enviou o caso ao procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, para análise de possível “cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o 2.º turno” e de “desvio de finalidade” no uso de recursos públicos. Após a decisão, Bolsonaro se reuniu com ministros e, em seguida, anunciou que recorrerá da decisão.

E mais:

Política: Denúncias de assédio eleitoral crescem 2.577% entre 1º e 2º turnos

Economia: ‘Conjuntura incerta’ leva Copom a manter taxa de juros em 13,75%

Internacional: Manifestações e repressão ganham força no Irã

Metrópole: Concentração de metano na atmosfera tem aumento recorde no pós-pandemia