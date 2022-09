‘Notícia No Seu Tempo’: Moraes vê em relatório do PL sobre urnas tentativa de tumultuar as eleições

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (29/09/22):

Horas após o PL, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro, ter divulgado documento em que levanta suspeitas, sem provas, sobre segurança das urnas eletrônicas, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que integrantes do partido sejam investigados. O documento foi remetido ao STF e será incluído no inquérito das fake news, do qual Moraes é relator.

E mais:

Política: PT e PL devem eleger maiores bancadas; Câmara seguirá liberal

Economia: Assessor econômico de Lula fala em revogar o teto e criar novo arcabouço fiscal

Internacional: Pauta econômica da premiê britânica provoca crise e ameaça governo

Metrópole: Caso do golpista do Tinder expõe avanço de estelionato sentimental

Caderno 2: Musical ressalta lado biográfico de ‘O Pequeno Príncipe’

Especial Mobilidade: Celular ao volante