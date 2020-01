‘Notícia No Seu Tempo’: Moro espera que STF corrija ‘falhas’ no juiz de garantias, mudança no Bolsa Família prevê aumento de benefício e na onda dos campeões.

Por Gustavo Toledo e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) vê “problemas técnicos graves” na figura do juiz de garantias e diz esperar que “o STF (Supremo Tribunal Federal) ou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) possa corrigir esses problemas”. Já em Economia, o plano de reestruturação do Bolsa Família que está sendo preparado pelo Ministério da Cidadania prevê o aumento do valor do benefício para as 10 milhões de pessoas mais pobres que já estão no programa. O custo previsto ficará em torno de R$ 7 bilhões. No caderno Esportes, inspirada pelos títulos mundiais do Brasil, uma nova geração de surfistas enfrenta o desafio de passar do amadorismo à carreira profissional. Esses atletas esbarram na falta de patrocínio e nas dificuldades das categorias de base que caracterizam não só o surfe, mas boa parte das modalidades esportivas no País.

