‘Notícia No Seu Tempo’: Moro fala como candidato e ataca mensalão e rachadinha

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (11/11/21):

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se filiou ao Podemos, subiu o tom das críticas ao PT e a Jair Bolsonaro e se apresentou como opção de terceira via na disputa presidencial de 2022. Ao abandonar a promessa de jamais entrar na política, o ex-juiz da Lava Jato afirmou que sua meta é criar uma nova força-tarefa, para erradicar a pobreza.

E mais:

Política: Mourão contraria Bolsonaro e apoia veto do STF ao orçamento secreto

Economia: IPCA acelera, passa de 10% no ano e juros podem subir mais

Metrópole: EUA e China se comprometem a cooperar contra o aquecimento

Internacional: No Atacama, um lixão mundial para a moda descartável

Esportes: Tite vê seleção no Catar e começa a fazer ajustes finos contra a Colômbia