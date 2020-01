‘Notícia No Seu Tempo’: Moro pode perder Segurança Pública e Polícia Federal, ‘Fiesp do B’ ignora Skaf e mantém canal com Guedes e Sextou!

*Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta sexta-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a possibilidade em estudo pelo presidente Jair Bolsonaro de tirar da pasta de Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) as políticas de combate à criminalidade – um dos pontos considerados mais positivos do atual governo – pode esvaziar o papel do ministro. Interlocutores do ministro o aconselharam a deixar o governo caso a mudança se concretize. No caderno Economia, em crise com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, um grupo de entidades empresariais abriu canal direto de interlocução com o ministro Paulo Guedes (Economia). O grupo foi apelidado de Coalizão Indústria e é visto como uma “Fiesp do B”. Novo caderno Sextou! trará reportagens sobre gastronomia, viagens e decoração, além dos melhores roteiros paulistanos

