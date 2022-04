‘Notícia No Seu Tempo’: Moro sai de corrida pela Presidência; Doria fica após simular desistência

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (01/04/22):

O cenário da disputa presidencial mudou ontem com o anúncio do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que desiste “neste momento” da disputa pelo Palácio do Planalto. Moro trocou o Podemos pelo União Brasil e deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. João Doria simulou uma desistência da disputa. Mas, após receber uma carta do presidente nacional do PSDB, o governador paulista renunciou e transferiu o cargo ao vice, Rodrigo Garcia.

E mais:

Economia: Mobilização por reajuste é a maior em 10 anos após promessa a policial

Política: ‘Bota a toga’ e ‘cale a boca’, diz Bolsonaro em ataques ao Supremo

Internacional: Rússia ameaça cortar gás de país que não pagar em rublo

Metrópole: Com proposta de R$ 62,7 milhões, grupo vai tocar 3 parques na capital

Esportes: Brasil conhece hoje primeiros adversários na luta pelo hexa

Caderno 2: ‘Alemão 2’, mistura de bandido e mocinho