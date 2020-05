‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio’, Celso de Mello autoriza depoimento de três ministros generais e Brasil tem 600 mortos em 24h, novo recorde

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (6), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, em seu depoimento de sábado à Polícia Federal, liberado na íntegra ontem, o ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) relatou pressão que teria sido feita pelo presidente Jair Bolsonaro para interferir na estrutura da PF. “Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro”, teria escrito Bolsonaro em mensagem de texto. Logo após o depoimento de Moro vir à tona, Bolsonaro classificou as acusações de “mentira deslavada”. Ainda em Política, o STF autorizou a tomada de depoimentos de Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) no inquérito que apura acusações de Sérgio Moro. Eles foram apontados como testemunhas de pressão de Jair Bolsonaro por trocas no comando da PF. No caderno Metrópole, o total de mortes no Brasil subiu ontem para 7.921, segundo o Ministério da Saúde. Secretário da pasta, Wanderson de Oliveira disse que o número inclui óbitos de dias anteriores.