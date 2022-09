‘Notícia No Seu Tempo’: Morre Elizabeth II, rainha por 70 anos; Charles III herda ameaça de secessão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (09/09/22):

Elizabeth II morreu ontem, aos 96 anos, 70 deles como rainha, o período mais longo da história do Reino Unido. A notícia provocou comoção entre os britânicos. O filho mais velho de Elizabeth assume o trono como Charles III. Além da coroa, ele herda um reino que enfrenta sua mais grave crise econômica em 40 anos, com inflação na casa de dois dígitos. Outro desafio do rei será manter unida a comunidade britânica.

E mais:

Política: Pacheco condena ‘discurso de ódio’ na eleição; para Fux, STF foi ‘impermeável’

Economia: Mesmo sem recursos, Bolsonaro fala em novo aumento para o Auxílio

Metrópole: Índice de desenvolvimento do Brasil cai ao nível de 2014 com pandemia

Esportes: Filipe Toledo conquista o título mundial de surfe

Especial Mobilidade: Pequenas intervenções para grandes mudanças