‘Notícia No Seu Tempo’: Mortes no baile funk (PMs são afastados); Trump anuncia retaliação ao Brasil; e Alisson e Messi, os melhores do mundo segundo a France Football

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, 6 policiais envolvidos na ocorrência que terminou com nove pessoas mortas por pisoteamento em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, foram afastados das ruas ontem. Ontem, o governador João Doria (PSDB) defendeu a ação policial contra bailes funk e culpou criminosos pela perseguição, enquanto o comandante da PM, Marcelo Salles, admitiu que se planejava uma operação que acabou abortada por causa do grande número de pessoas. Em Economia, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Brasil e Argentina de promover uma “maciça desvalorização” de suas moedas e anunciou a retomada de sobretaxas sobre aço e alumínio procedentes dos dois países. E em Esporte, Lionel Messi ganhou a Bola de Ouro pela sexta vez na carreira. O craque do Barcelona foi eleito ontem pela revista France Football como melhor jogador da temporada. O brasileiro Alisson, goleiro da seleção brasileira e atualmente no Liverpool, levou o prêmio entre os goleiros.

