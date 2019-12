´Notícia No Seu Tempo´: Mourão na posse de presidente argentino; órgão do Senado diz que plano de emprego tem foco em receita e Rússia fora de torneios por quatro anos

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, destaque para a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão, na cerimônia de posse do presidente argentino Alberto Fernández. Militares e os ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) convenceram ontem Jair Bolsonaro a enviar um representante. Até a manhã de ontem, Bolsonaro – que apoiou o candidato derrotado Mauricio Macri – estava decidido a não enviar ninguém. Em Economia, detalhes sobre um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado que mostra que o Programa Verde Amarelo, com o qual o governo pretende gerar 1,8 milhão de vagas de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos, tem previsão de arrecadação, até 2024, de R$ 12,7 bilhões, com a taxação do seguro-desemprego, ante um custo de R$ 11,3 bilhões. No caderno de Esportes, informações sobre a exclusão da Rússia de competições por quatro anos. Motivo da punição, segundo a Agência Mundial Antidoping, é a falsificação de dados.

