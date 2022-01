‘Notícia No Seu Tempo’: Movimento de servidor por benefício causa transtorno no porto e em fronteiras

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (06/01/22):

Deflagrado em dezembro, o movimento da elite do funcionalismo público federal por ganhos salariais começa a provocar os primeiros efeitos práticos e pode prejudicar o abastecimento. No Porto de Santos, operação-padrão de auditores da Receita atrasa a liberação de trigo vindo da Argentina. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Rubens Barbosa, a demora em descarregar navios pode resultar em falta do cereal no mercado. No Norte do País, 800 caminhões ficaram parados ontem, segundo o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). Uma paralisação de servidores está marcada para o próximo dia 18.

E mais:

Internacional: Um ano após ataque, cúpula ligada a Trump segue sem punição nos EUA

Metrópole: Estados têm aumento de casos e UTIs chegam a registrar fila

Política: Depois de dar alta ao presidente, médico diz que Camarão causou obstrução

Caderno 2: Tom Zé cria canções para peça e novo disco