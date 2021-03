‘Notícia No Seu Tempo’: MPF abre investigação sobre vacinação clandestina em Minas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (26/03/21):

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam um esquema clandestino de vacinação de empresários e políticos de Belo Horizonte. Seis vídeos obtidos pelo Estadão mostram pessoas sendo imunizadas na garagem da empresa de transporte Saritur, na terça-feira. A iniciativa privada pode comprar vacinas, mas tem de doá-las ao SUS.

E mais:

Política: Bolsonaro admite afastar assessor após gesto ofensivo

Economia: Orçamento ‘maquiado’ gera bloqueio de R$ 30 bilhões

Metrópole: Saúde registra mortes e ignora protocolo da covid

Internacional: Biden planeja disputar reeleição em 2024

Esportes: Hamilton inicia corrida para ser rei

Na Quarentena: Livro traz 100 discos independentes que fizeram sucesso