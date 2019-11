‘Notícia No Seu tempo’: MPs caem e leis duram apenas 120 dias; Reforma administrativa fica pra 2020 e Gugu Liberato morre aos 60 anos nos EUA.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, Medidas Provisórias, que valem por 120 dias, caducaram por falta de votação e rejeição. Especialistas vêem como fator, pois pode gerar instabilidade jurídica, o que se torna um obstáculo para atração de investimentos. Em Economia, a reforma administrativa deverá ficar mesmo para 2020, conforme decisão do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente achou melhor ‘dar um respiro para o Congresso’. E em Caderno 2, apresentador Gugu Liberato morreu nesta sexta-feira, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após sofrer um acidente na casa onde mora. Ele caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado do sótão da casa.

