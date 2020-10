‘Notícia No Seu Tempo’: MPT baixa normas e especialistas veem risco ao teletrabalho, jornal diz que Trump sabia que tinha covid, mas omitiu, e Bolsonaro articula para aprovação de Marques

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o Ministério Público do Trabalho (MPT) publicou nota técnica com 17 recomendações sobre home office e alertou que irá intensificar a fiscalização das condições dos trabalhadores que permanecerão nesse regime nas empresas públicas e privadas. No caderno Internacional, candidato à reeleição e em plena campanha, o presidente norte-americano Donald Trump fez um teste rápido e recebeu o resultado positivo, mas esperou a contraprova ficar pronta um dia depois para informar que havia se contaminado, segundo o The Wall Street Journal. À Fox News, ele mentiu sobre sua saúde. Já em Política, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a aprovação do desembargador federal Kassio Nunes Marques, indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF). O piauiense é celebrado pelo Centrão e criticado por evangélicos e olavistas.