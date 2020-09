‘Notícia No Seu Tempo’: na ONU, Bolsonaro distorce dados sobre queimadas e covid, USP conclui maior banco genético sobre brasileiros e comércio online em SP avança 6 anos em 6 mese

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, em discurso gravado e exibido ontem na abertura da 75.ª Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro distorceu dados sobre queimadas no País, atribuiu a “índios e caboclos” a disseminação do fogo em áreas de preservação e apresentou seu governo como vítima de uma “campanha brutal de desinformação”. Em Metrópole, cientistas da USP finalizaram o maior banco de dados genéticos da população brasileira, com o sequenciamento do genoma completo de 1.171 idosos. Na amostra, foram encontrados dois milhões de variações genéticas inéditas no mundo. Em Economia, pesquisa da Federação do Comércio do Estado de SP aponta que a participação das vendas eletrônicas no total de negócios passou de 2,9% em janeiro para 3,7% em junho. A variação de 0,8 ponto porcentual corresponde ao crescimento registrado pelo segmento entre 2013 e 2019.